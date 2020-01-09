Körfez’deki hafriyat sahasıyla ilgili açıklama

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hafriyat sahasının heyelan riski taşıdığı iddialarıyla ilgili açıklama yapan Kent Konut, çevreyi tehdit edecek bir durumun mevcut olmadığını duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut A.Ş., Kocaeli il sınırları içerisinde hafriyat sahalarının düzenlenmesi ve işletilmesini gerçekleştiriyor. Günlerdir kamuoyuna konu olan Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlim Tepe yolu üzerinde yer alan sahada oluşan çökmelerin bölge için büyük tehlike olduğu iddia ediliyor. Kent Konut’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada çökmelerin dolgu alanı olması dolayısıyla normal bir durum olduğunu ve alanda çevreyi tehdit edecek herhangi bir kaymanın söz konusu olmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, “İlim Tepe yolu üzerinde yer alan sahada 2015 yılında işletmesini alan Kent Konut tarafından düzenleniyor. Bu alanda meydana gelen çökmeler alanın dolgu alanı olması dolayısıyla normal bir durum. Bu tür oturmaların alanda yapılan çalışmanın doğasında bulunuyor ve alanda çevreyi tehdit edecek herhangi bir kayma da söz konusu değil” ifadelerine yer verildi.

