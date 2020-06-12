Körfez’in iki mahallesinde sağlıklı altyapı çalışması başladı

İSU tarafından Körfez ilçesi Fatih ve Güney mahallelerinin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı eksiklerini giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesine bağlı Fatih ve Güney mahallelerindeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı eksiklerini gidermek için hazırladığı projenin imalat çalışmalarına başladı. Genel Müdür Ali Sağlık da iki mahallede yapılacak toplam 76 kilometre uzunluğundaki altyapı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İki mahallenin problemlerinin çözüleceğini ifade eden Genel Müdür Sağlık, “Çalışmalarımızda vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde her türlü güvenlik önlemlerini aldık. Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla birlikte Güney ve Fatih mahallelerimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı problemleri uzun vadede çözülecektir” dedi.

Proje kapsamında, iki mahallede toplam 37 kilometre uzunluğunda içme suyu, 31 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve 8 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa edilecek. Çalışmaların, 2021 yılının Mart ayında tamamlanması hedefleniyor. İSU Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfalt çalışmalarını da yapacak. Toplam 76 kilometre altyapı ile asfalt çalışmaları 48,2 milyon liraya mal olacak.

