YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Korkuteli’nde sinekle mücadele devam ediyor

Korkuteli’nde sinekle mücadele devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 30.06.2020 16:38 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı sinekle mücadele ekibi, Korkuteli ilçesinde larva oluşumuna neden olabilecek unsurları ortadan kaldırarak, ilaçlama çalışması yapıyor.Ekipler, Korkuteli ilçe merkezi, Çomaklı, Kargalık mahallesinde başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve fiziksel mücadele yapıyor.Ekipler, ayrıca larva oluşumuna neden olacak eski lastikleri toplarken, her türlü kova ve kapta bulunan suları boşaltarak önlem alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı sinekle mücadele ekibi, Korkuteli ilçesinde larva oluşumuna neden olabilecek unsurları ortadan kaldırarak, ilaçlama çalışması yapıyor.
Ekipler, Korkuteli ilçe merkezi, Çomaklı, Kargalık mahallesinde başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve fiziksel mücadele yapıyor.
Ekipler, ayrıca larva oluşumuna neden olacak eski lastikleri toplarken, her türlü kova ve kapta bulunan suları boşaltarak önlem alıyor. Durgun sularda da ilaçlama yapan ekipler, vatandaşların sinekten kaynaklı şikayetlerini en aza indirmek ve halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak çalışıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Saruhanlı’nın en gözde meydanı yenilendi

Saruhanlı’nın en gözde meydanı yenilendi

Geçici hayvan bakımevinin en sevimli misafirleri

Geçici hayvan bakımevinin en sevimli misafirleri

Antalya Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:34
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Bengi Eczanesi
Muratpasa
Damla Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Oruç Eczanesi
Muratpasa
Perge Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Doğru Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.