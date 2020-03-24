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Korona ile mücadelede Beyaz Melekler görev başında

ANKARA HABERLERİ  | 24.03.2020 09:49 | Son Güncelleme

Parklarda, kamu kuruluşlarında, duraklarda,pazarlarda, alışveriş merkezlerinde, sosyal tesislerde, spor salonlarında, araçlarda, pazarlarda ve halkın çok yoğun olduğu yerlerde korona virüs önlemlerini gittikçe arttıran Mamak Belediyesi, aldığı önlemler kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalara Evde Sağlık Hizmetini de ekledi.Sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götüren belediye, korona virüs mücadelesinde de, evde sağlık ekiplerini seferber etti.

Parklarda, kamu kuruluşlarında, duraklarda,pazarlarda, alışveriş merkezlerinde, sosyal tesislerde, spor salonlarında, araçlarda, pazarlarda ve halkın çok yoğun olduğu yerlerde korona virüs önlemlerini gittikçe arttıran Mamak Belediyesi, aldığı önlemler kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalara Evde Sağlık Hizmetini de ekledi.
Sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götüren belediye, korona virüs mücadelesinde de, evde sağlık ekiplerini seferber etti. Ekipler, serum, sonda takılması, diyabetik ayak bakımı, yatak yarasına pansuman, enjeksiyon, şeker ve tansiyon takibi gibi konularda hizmet verecek. Sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamalarından biri olan evde sağlık hizmetiyle yaraların sarıldığını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her yaraya merhem, her derde deva olmak için hemşehrilerimizin ayağına sağlığı götürüyoruz. Bu işi yüreğimizi ortaya koyarak yapıyoruz” dedi.
Derde derman, yaraya merhem
Evde Sağlık Hizmeti ile hastaların yüzlerini güldürmeye devam eden ekipler, bu hizmet kapsamında da yılda 4 bin 600 hastaya evde sağlık hizmeti verdi. Randevu tarihinde hastanın evine ulaşarak gerekli sağlık hizmetini eksiksiz uygulayan ekipler, birçok hastanın evinde rutin bakımını ve tedavisini yapıyor. Hastaların muayene ve tedavisini yaptıktan sonra sağlık hizmetini vermiş olmanın huzuruyla evlerden ayrılan ekip, hastaların umutlarını ve dertlerini de paylaşıyor. Evde sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi 444 0 149, 550 70 21, 550 70 36 ve 550 70 68’i arayarak hizmet talebinde bulunuyor.

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Yenimahalle
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