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Korona ile mücadelede çocukların sağlığına dikkat

SAMSUN HABERLERİ  | 09.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Korona ile mücadelede çocukların sağlığına dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, korona virüs(Kovid-19) ile mücadele ederken günlerini evde geçiren çocukların sağlığının korunması ve bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını, çocuklarının sağlığını düşünen ebeveynlerin korkulu rüyası haline geldi. Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, Kovid-19 ile mücadele döneminde evde çocukların sağlığının korunması için yapılması gerekenler hakkında bilgiler vererek uyarılarda bulundu.

Evde jimnastik ve egzersiz
Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Bu süreçte evde jimnastik ve egzersizleri gibi fiziksel aktivitelerin yapılması, mümkünse kalabalık olmayan ortamlarda doğa yürüyüşleri yapılarak güneş ışığından faydalanmak, uyku düzeninin kesinlikle bozulmaması, ekran başında geçirilen sürenin kısıtlanması ve zihinsel gelişimi destekleyecek oyunlar oynanmasıdır. Bu dönemde enfeksiyondan korunmada bir diğer önemli etmen de bebek ve çocukların beslenmesidir. Beslenme bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından da çok önemlidir. Bebekler için anne sütünün koruyucu bileşenlerinin genel olarak enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uygun kişisel korunma önlemleri alındıktan sonra kovid (+) annenin bebeğini emzirebileceğini veya bebeğe sağılmış süt verilebileceğini bildirmektedir. Çocuklarda sağlıklı ve dengeli beslenmek için ise Şeker içerikli ve katkı maddeli besinlerden uzak durmalıyız. Bol sıvı tüketmelerinin sağlanması.
Haftada iki gün mevsim balığı, haftanın üç günü kırmızı et tüketmeye, yumurta, yoğurt, tahıllar, kuru bakliyatlar, sebzeler, meyvelerden dengeli bir beslenme alışkanlığı edinmeliyiz. Haftada iki gün balık yemiyor, omega3 ten zengin (ceviz, chia tohumu, avokado, kendir tohumu semizotu. gibi) beslenmiyorsak omega 3 desteği ve eksikliği varsa d vitamini, çinko destekleri kullanmalıyız. Bağışıklık açısından bir diğer önem arz eden çocukluk çağı aşılamalarının pandemi döneminde hiçbir şekilde aksatılmamasıdır. Herkese sağlıklı huzurlu günler diliyorum" dedi.

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