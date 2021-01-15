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Korona virüs aşısı Anka’da uygulanmaya başadı

15.01.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Çin’den Türkiye’ye getirilen Covid-19 aşıları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun onay vermesinin ardından Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı.

Çin’den Türkiye’ye getirilen Covid-19 aşıları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun onay vermesinin ardından Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı. Hastanede ilk aşı doktorlar ve sağlık çalışanlarına yapıldı.
Türkiye’nin Çin’den alınan ve ilk bölümü ülkemize gelen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen coronavac aşısı, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı. Hastanede ilk aşı Dermatoloji Kliniği Uzm.. Dr. Sait Mavi’ye yapıldı. Aşı yapılırken ve sonrasında herhangi bir ağrı hissetmediğini belirten Dr. Mavi, "Kendimi şu an gayet iyi hissediyorum. Ben herhangi bir yan etki görmedim. Aşılama bu hastalıkla mücadelede en önemli adım. Bu nedenle herkesin korkmadan aşı olmasını öneriyorum" dedi. Covid-19 aşılarının uygulanmasına yönelik hastanedeki çalışmaları günler öncesinden tamamladıklarını belirten Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, aşı uygulaması ile ilgili, ’covid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları doğrultusunda Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde 10 özel aşı uygulama odası oluşturduk. Aşı uygulamalarını belirlenen kriterler dahilinde bu odalarda yapacağız. Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir kişi alınacak. Aşı odaları, hastaların birbiriyle temas etmeyecek şekilde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. Aşı öncesi aşılanacak kişinin 18 yaş ve üzerinde olması, herhangi bir hastalıklarının bulunup bulunmadığı, alerjik durumlarının olup olmadığı sorgulanacak. Aşı olmasına engel bir durum bulunmadığı tespit edilen kişiler aşılanacak. Aşılananların olası bir yan etkiye karşı acil müdahalede bulunmak üzere 15-30 dakika hastanede bekleteceğiz. Sağlık Bakanlığının planlaması ile birlikte 1. doz aşıları sağlık çalışanlarımızda başlandı. Acil durumda müdahale edilmesi için hastanemizde her türlü teçhizat ve ilacımız hazır bulundurulmakta. Aşı Covid-19 ile mücadelenin önemli basamaklarından birisi. Bu nedenle herkesin gönül rahatlığı ile aşı olmasını öneriyorum" diye konuştu.

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