Korona virüs geçirenlere kalp krizi uyarısı

Korona virüs, akciğerlerde ağır hasar ve solunum güçlüğü ile tanınsa da hastalığın yol açtığı kalp problemleri giderek daha sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, korona virüse yakalanan kalp hastalarında tedavi sürecinin daha ağır geçirebileceğini, virüsü atlatan kişilerde kalp krizi, ritim bozuklukları, kalp kası iltihabı, kalp zarı iltihabı, kalp yetmezliği başlangıcı gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü geçirenlerin belli bir süre sonra kalp problemleri ile karşılaşması her geçen gün artarak devam ediyor. Korona virüs geçirenlerin kalp muayenesi yaptırması gerektiğini vurgulayan Özel Hatem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hayri Alıcı, korona virüse yakalanan kalp hastalarında tedavi sürecinin daha ağır geçirebileceğini, virüsü atlatan kişilerde kalp krizi, ritim bozuklukları, kalp kası iltihabı, kalp zarı iltihabı, kalp yetmezliği başlangıcı gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

“Korona virüs kalp krizine neden oluyor”

Korona virüsün kalbe yönelik etkilerinden bahseden Dr. Alıcı, “Araştırmalar, korona virüsün kalbe yönelik etkilerinin başında kalp krizi olduğunu gösteriyor. Zaten kalp damar hastalığı olanlarda korona virüsün iltihabi etkisi nedeniyle damarda daralmaya yol açan kolesterol plağı yırtılıyor ve ortaya çıkan pıhtı, kalbi besleyen damarları tıkayarak kalp krizine neden olabiliyor. Ayrıca hastaların akciğerlerindeki hasar dolayısıyla kanda azalan oksijen miktarı da kalp krizini tetikleyebiliyor. Kalp krizine yol açan başka bir durum ise, kalp kasını besleyen mikro dolaşımda pıhtılaşma ile tıkanmaların ortaya çıkmasıdır. Korona virüs hastalarında ritim bozuklukları ile sık karşılaşılıyor. Ritim bozuklukları kalpte elektrik iletimini sağlayan yolların iltihabına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Korona virüs tutulumuna bağlı hastaların bir kısmında kalbi çevreleyen zarlarda iltihap ve sıvı birikimi izlenebiliyor. Kalp zarı yaprakçıkları arasında biriken sıvı, standart görüntüleme yöntemlerinden ekokardiyografi ile kolaylıkla tanınabiliyor ve çoğunlukla kendini sınırlandırıp zamanla emilerek kaybolabiliyor. Korona virüse yakalanan hastalarda kalp kası iltihabı görülmesi de sık rastlanan bir durum olabiliyor. Hastaların bir kısmında bu iltihap zamanla çözülürken bazılarında iyileşmenin uzun sürebiliyor” dedi.

“Korona virüs geçirenler kalp muayenesi yaptırmalı”

Özel Hatem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hayri Alıcı, “Korona virüs geçiren hastalarda kalp yetmezliği gelişebiliyor ya da mevcut kalp yetmezliği ilerleyebiliyor. Enfeksiyona bağlı kalp kası tutulması da olabiliyor. Özellikle korona virüs geçirenlere ve belirli yaşın üzerinde olanlara kalp muayenesi yapmak gerekir ve eğer herhangi bir rahatsızlık tespit edilirse de hastalığın şiddetine göre belirli takipleri muhakkak öneriyoruz. Korona virüs geçiren hastalarda kalp muayenesi çok önemlidir. Korona virüsün yol açtığı hasarın tespit edilebilmesi, tedavi planlaması açısından büyük önem taşıyor’ diye konuştu.

