Korona virüs turizmi de vurdu, Mardin beklenen ziyaretçi sayısına ulaşamadı

Korona virüs salgını öncesi 5 milyon turist hedefi ile yıla başlayan Mardin, beklediği ziyaretçi sayısına ulaşamadı.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör bu yıl turizm sezonunda beklenen ziyaretçi sayısına ulaşamadığını açıkladı. Kenti son 5 yıldır ayakta tutan ve sıcak getirisi olan sektörün turizm olduğunu aktaran Güngör, Mardin’in vatandaşların hayranlıkla gezdiği yıldızı parlayan bir şehir olduğunu söyledi. Güngör, "2019 yılında 700 bine yakın konaklama sağladık. Yeni otellerin açılmasıyla birlikte 2020’de hedefimiz 1 milyondu ve 1 milyonu aşacağımızı düşünüyorduk. Gittiğimiz fuarlarda çok ciddi bir talep vardı. Balon turizmi, kültür turizmi ve inanç turizmi nedeniyle yapılardan dolayı buraya gelen Müslüman, Yahudi, Ermeni, Hristiyan, Kürt, Arap her biri ayrı ayrı kendinden bir parça görüyor. Mardin 5 dilin konuşulduğu çok nadide bir şehirdir. 2020 mart itibariyle eylül ayına kadar doluluk seviyesine ulaşan ciddi bir rezervasyon vardı. Korona virüs bütün dünyayı bunalttığı gibi Mardin turizmini de ciddi bir şekilde etkiledi. Son zamanlarda bulaşma riskini düşünerek kıyı turizmini iptal edip kültür turlarına gelen misafirlerimiz oldu" dedi.