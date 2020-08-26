YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Korona virüs’e karşı Didim’de sıkı önlem

Korona virüs’e karşı Didim’de sıkı önlem

AYDIN HABERLERİ  | 26.08.2020 12:13 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi döneminde tedbiri elden bırakmıyor.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi döneminde tedbiri elden bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin işlek yerleri ve vatandaşların yoğun bulunduğu sahillerde dezenfekte faaliyetlerini sürdürüyor.
Halkın sağlığını korumak için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak, onlara daha temiz, hijyenik ve sağlıklı yaşam alanı sunmak adına ekiplerimiz İlçemizin tüm mahallelerinde, kamusal alanlarda ve sahillerimizde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi? Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi?
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
13:15
İkindi
16:57
Akşam
19:54
Yatsı
21:15

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Pelin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Çetintaş Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.