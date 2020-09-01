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Korona virüse karşı “tedbiri elden bırakmayalım” uyarısı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, son günlerde yeniden artış gösteren korona virüse yakalanma sayılarına dikkati çekerek, vatandaşları açıklanan tedbirlere azami şekilde uymaya davet etti."Tüm Ergeneli hemşehrilerimi tedbirlere uymaya davet ediyorum" diyen Başkan Rasim Yüksel, “Ergene Belediyesi olarak korona virüs ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz.

Korona virüse karşı “tedbiri elden bırakmayalım” uyarısı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, son günlerde yeniden artış gösteren korona virüse yakalanma sayılarına dikkati çekerek, vatandaşları açıklanan tedbirlere azami şekilde uymaya davet etti.
"Tüm Ergeneli hemşehrilerimi tedbirlere uymaya davet ediyorum" diyen Başkan Rasim Yüksel, “Ergene Belediyesi olarak korona virüs ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların açıkladığı tedbir programına belediyemizin hizmet binalarında harfiyen uyuyor, personelimiz ile belediyeye gelen vatandaşlarımızın da kurallara uygun davranması için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.
Korona virüs vakalarında son günlerde ciddi artış olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Yüksel, “Üzülerek belirtmek gerekir ki, alınan tüm tedbirlere karşın vaka sayılarında son dönemde ciddi oranda artışlar gözleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocada hasta sayısındaki yükselişe dikkat çekmiş, ağır hasta sayısında artış olduğunu belirtmişti. Toplum sağlığını koruma adına bizlere de Ergene’de yaşayan her bir bireye de önemli görev ve sorumluklar düşüyor. Hava sıcaklıklarının artması ve yeni normal döneme geçilmesi ile birlikte sokaklarımız da caddelerimiz de meydanlarımız da kalabalık bir hal aldı. Sosyal mesafe kuralının unutulduğu anlara hepimiz maalesef tanıklık ettik. Düğünler nedeniyle birçok hemşehrimiz korona virüse yakalandı. Maske ve mesafe kuralına dikkat edilmemesinin yanı sıra kişisel el temizliği ve hijyen konusunda da zafiyet gösterince hastalığın yayılma hızında artış kaçınılmaz oldu. Ben Ergeneli hemşehrilerimi bir kez daha sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyorum. Lütfen, kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için mümkün olduğunca evden çıkmamaya gayret edelim. Daha sağlıklı, mutlu günler bizleri bekliyor” dedi.
Başkan Yüksel ayrıca, “Başta canla başla çalışan sağlık personeli olmak üzere ülkemizin tüm kurumlarıyla başarılı bir şekilde bu aşamaya getirdiği ve azaltmayı başardığı korona virüs salgını konusundaki mücadeleye yazık etmeyelim. Yeniden en başa dönmeyelim. Sağlığımızı korumak kendi ellerimizde. Sosyal mesafeye dikkat edelim, maskeyi kuralına uygun bir şekilde takalım. Tüm Ergeneli hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum” şeklinde konuştu.

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