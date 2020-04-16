Korona virüsle mücadeleye esnaf desteği

Sultangazi ilçesinde bulunan iki esnaf Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatmakta olan hastalara pijama ve iç çamaşır yardımında bulundu.

Türkiye, dört koldan korona virüs salgınıyla mücadeleyi sürdürüyor. İlçedeki tedbirleri üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, vatandaşların bu süreçten en az şekilde etkilenmeleri için çalışmalarını hassasiyetle yürütüyor. Salgında en önemli görevi üstlenen, hastalarla yakın temas halinde olan, bu süreci ailelerinden uzakta geçirmek zorunda kalan ve 7/24 çalışarak olağanüstü bir çaba gösteren sağlık çalışanlarına da destek sürüyor. İlçedeki sağlık çalışanlarına el dezenfektanlarının yanı sıra enerji verip bağışıklığı güçlendiren kuru yemiş paketleri de dağıtan Sultangazi Belediyesi, bir yandan da Bilim Merkezi eğitmenleri aracılığı ile 3D yazıcıda sağlık çalışanları için siperli yüz maskesi üretmeye devam ediyor.

Bir destek de Sultangazi esnafından geldi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hastalar için iki esnaf ise pijama desteğinde bulundu. İlk etapta bin pijama ve 3 bin iç çamaşırı hastane yetkililerine teslim edilirken, desteğin süreceği belirtildi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da, bir kez daha dayanışma vurgusu yaptı. Başkan Dursun, “İnsanlığın sınandığı böyle bir süreçte, duyarlı davranan esnafımıza yaptığı yardımlardan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Biz çok güçlü bir milletiz. Bu günleri, hep birlikte el ele vererek atlatacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.

