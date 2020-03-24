YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Korona virüsüne karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı

Korona virüsüne karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı

AMASYA HABERLERİ  | 24.03.2020 19:26 | Son Güncelleme

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde ilçelerden sorumlu personellerle korona virüsüne karşı alınması gereken ve alınacak önlemler hakkında toplantı yapıldı.Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından gündemde bulunan mikrobiyolojik evrensel tehdit korona virüsüne karşı alınması gereken ve alınacak önlemler hakkında birliğin Reşat Altınkaya Toplantı Salonunda Birlik Başkanı Güner Aslan önderliğinde ilçe sorumlusu saha personelleriyle toplantı gerçekleştirildi.Toplantıda birlik çalışanları ile Türkiye’nin tarımsal üretiminde vazgeçilmez bir unsur olan üreticilerin var olan ülke genelindeki korona virüsüne karşı tedbirlerin alınması adına saha çalışanları, şube sorumluları ve bu alanda çalışan teknisyen ve veteriner hekimlerin gerekli hijyen eğitimlerinin verilmesi, araçlarda ve şubelerde sürekli dezenfektan bulundurulması ve koruyucu tedbirlerin tüm personellere anlatımı konusunda bilgilendirmeler yapıldı.Toplantıda açıklama yapan Arslan, “Yaşanan zor günlere rağmen üretimine devam eden tüm üreticilerimize minnettarız.

Korona virüsüne karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde ilçelerden sorumlu personellerle korona virüsüne karşı alınması gereken ve alınacak önlemler hakkında toplantı yapıldı.
Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından gündemde bulunan mikrobiyolojik evrensel tehdit korona virüsüne karşı alınması gereken ve alınacak önlemler hakkında birliğin Reşat Altınkaya Toplantı Salonunda Birlik Başkanı Güner Aslan önderliğinde ilçe sorumlusu saha personelleriyle toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda birlik çalışanları ile Türkiye’nin tarımsal üretiminde vazgeçilmez bir unsur olan üreticilerin var olan ülke genelindeki korona virüsüne karşı tedbirlerin alınması adına saha çalışanları, şube sorumluları ve bu alanda çalışan teknisyen ve veteriner hekimlerin gerekli hijyen eğitimlerinin verilmesi, araçlarda ve şubelerde sürekli dezenfektan bulundurulması ve koruyucu tedbirlerin tüm personellere anlatımı konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Toplantıda açıklama yapan Arslan, “Yaşanan zor günlere rağmen üretimine devam eden tüm üreticilerimize minnettarız. Unutmayalım ki koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sivrisinekler koronavirüs bulaştırıyor mu?Sivrisinekler koronavirüs bulaştırıyor mu?
İstanbul Valiliği uyardı: Bu numaraları aramanız yeterliİstanbul Valiliği uyardı: Bu numaraları aramanız yeterli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı

Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Amasya Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
12:48
İkindi
16:16
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Amasya Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Demet Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Sağlık Eczanesi
Merzifon
Derman Eczanesi
Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Amasya zabıta ekiplerinden ihtiyaç sahiplerine tam destek

Amasya zabıta ekiplerinden ihtiyaç sahiplerine tam destek

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Amasya'da "torbacı" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Amasya'da "torbacı" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.