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Koronavirüs Gümeli beldesinde görüldü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.05.2020 22:23 | Son Güncelleme

Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde ilk koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde ilk koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde ilk koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.
Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde ilk koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’de tespit edilen ve sonrasında tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını, Türkiye’de de ilk olarak 10 Mart 2020 tarihinde tespit edilmişti. 20 Mart 2020’de ilk vakanın tespit edildiği Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, bugüne kadar hiç vaka tespit edilmeyen Gümeli beldesinde de ilk vaka bugün tespit edildi. Alınan bilgiye göre, Gümeli beldesinde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından, temaslı olduğu belirlenen 7 kişiden alınan test sonuçlarının yarın netleşeceği, temaslı kişilerin olduğu 4 evin ise karantinaya alındığı öğrenildi. Gümeli’deki vaka sayısının artabileceğinden endişe edilirken, İlçedeki kesinleşen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı, 7 Mayıs’tan bu yana geçen bir haftada iki kişi daha artarak 61’e yükseldi. Bunlardan 37 hastanın iyileşerek tamamen sağlığına kavuştuğu, biri yoğun bakımda olmak üzere, 17 hastanın hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Alaplı ilçesinde, ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğü 20 Mart’tan bu yana sadece bir koronavirüs hastası vefat etti.

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