MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüs olan Seda Bakan: Bu dönemi ilaç kullanmadan geçiriyorum

Koronavirüs olan Seda Bakan: Bu dönemi ilaç kullanmadan geçiriyorum

24.11.2020 09:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs olan Seda Bakan: Bu dönemi ilaç kullanmadan geçiriyorum

Koronavirüse yakalanan oyuncu Seda Bakan, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan, "Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi" dedi.

Oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Evinde tedavi gören 35 yaşındaki Bakan, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Bakan, şunları söyledi:

2Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz. C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum.2

2879780_ab033323895d507f71837f162f84aace_640x640

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Brezilyalı modelle sarmaş dolaştı! RTÜK'ten müstehcenlik uyarısı Brezilyalı modelle sarmaş dolaştı! RTÜK'ten müstehcenlik uyarısı
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var!

10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var!

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

ABD, F-35 uçağında nükleer bomba atışı test etti

ABD, F-35 uçağında nükleer bomba atışı test etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bomba iddia! İhanet sonrası boğazına bıçak dayadı

Bomba iddia! İhanet sonrası boğazına bıçak dayadı

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Diğer Haberler

Ceyda Ateş yarın doğuma giriyor

Ceyda Ateş yarın doğuma giriyor

Jennifer Lopez Beyonce'yi mi taklit etti? İnanılmaz benzerlik

İnanılmaz benzerlik! JLO Beyonce'yi taklit mi etti?

Kylie Jenner 36 milyon dolarlık malikanesine kapandı! Pozları olay oldu

36 milyon dolarlık malikanesinden seksi pozlar

İrem Derici'nin yeni klibine RTÜK'ten müstehcenlik uyarısı

Brezilyalı modelle sarmaş dolaştı! RTÜK'ten müstehcenlik uyarısı

Kaza yapan Enes Batur'u şoke eden yorum! Yanıtı olay oldu

Ölümden döndü! Gelen yorum şoke etti

İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamıyor! İbo Show 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

Gözyaşlarını tutamadı! İşte İbo Show'un yeni bölüm konukları

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.