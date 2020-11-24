Koronavirüs olan Seda Bakan: Bu dönemi ilaç kullanmadan geçiriyorum

Oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Evinde tedavi gören 35 yaşındaki Bakan, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Bakan, şunları söyledi:

2Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz. C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum.2

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız" demişti.

