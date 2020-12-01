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Koronavirüs önlemlerini duyan Haluk Levent: 'Kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak...'

01.12.2020 08:59 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs önlemlerini duyan Haluk Levent: 'Kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak...'

Koronavirüs vaka sayılarının artmasından sonra kısıtlamalar da artırıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyan Haluk Levent yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tedbirler açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağının genişletildiğini duyurdu. Erdoğan, bugünden itibaren 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklarken, hafta sonu yasağının ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı 05.00'e kadar süreceğini belirtti.

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Hafta sonu yasağı süresince cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni koronavirüs tedbirlerinin duyurulmasının ardından Haluk Levent yaptığı paylaşımla dikkat çekti. AHBAP adında bir yardım derneği bulunan Levent açıklama yaparak zor durumda olanlara seslendi. Haluk Levent açıklamasında "Açıklanan kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak çok kişi olduğunu biliyoruz. Bugünlerin olacağını düşünerek gelen bağışların neredeyse tümüyle gıda kolisi aldık. 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var. Bize başvurmanız yeterli" dedi.

Levent'in bu paylaşımı büyük alkış topladı.

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