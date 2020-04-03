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Koronavirüsü yenen 84 yaşındaki İzmirli hasta alkışlarla hastaneden taburcu edildi

İZMİR HABERLERİ  | 03.04.2020 17:32 | Son Güncelleme

Hasta Veli Seven: - "Hastanede doktor ve sağlık çalışanları sağlığıma kavuşmam için büyük mücadele etti. Onlara çok teşekkür ederim. Hastaneden beni alkışlarla uğurladılar. Çok duygulandım"

Koronavirüsü yenen 84 yaşındaki İzmirli hasta alkışlarla hastaneden taburcu edildi

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle 8 gündür tedavi gören 84 yaşındaki Veli Seven, tedavi sürecinde uygulanan iki testin negatif sonuç vermesi üzerine, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı.

Kentteki bir huzurevinde kalan 84 yaşındaki Veli Seven, 8 gün önce ateşinin çıkması üzerine Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uygulanan Kovid-19 testi "pozitif" çıkan Seven, hastanede tedavi altına alındı.

İlaç tedavisine başlanan Seven'e daha sonra iki test daha uygulandı. Bu testlerin "negatif" sonuç vermesi üzerine Seven'in taburcu olmasına karar verildi.

Alkışlarla hastaneden uğurlanan Seven, sağlık çalışanlarından haklarını helal etmelerini istedi.

Seven'in taburcu olma anı, hastanenin sosyal medya hesaplarından da "Birlikte başardılar" başlığıyla paylaşıldı. Hastanenin paylaşımında, "Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi çalışanları, koronavirüs enfeksiyonunda tedavi gören hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadı." ifadelerine de yer verildi.

Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hastanede doktor ve sağlık çalışanları sağlığıma kavuşmam için büyük mücadele etti. Onlara çok teşekkür ederim. Hastaneden beni alkışlarla uğurladılar. Çok duygulandım." dedi.

Seven'in, 14 gün yakınlarının evinde karantina kalmasına karar verildiği, Seven'in sağlık durumunun kaldığı evde izleneceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi yeni tip koronavirüs

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