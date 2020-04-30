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Koronavirüsü yenen sağlıkçılar görevlerine geri dönüyor

SAKARYA HABERLERİ  | 30.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Koronavirüsü yenen sağlıkçılar görevlerine geri dönüyor

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken enfekte olan ve tedavilerinin ardından iyileşen sağlık personeli görevine başlıyor.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Öğütlü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüse yakalanarak hastalığı atlatan ve aralarında hekim, hemşire, ebe, temizlik ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu çalışanlarla bir araya geldi.

Aziz Öğütlü, yaptığı açıklamada, dünyanın ve ülkenin koronavirüs salgını karşısında zorlu bir sınav verdiğini belirtti.

Bu zor süreçte insan sağlığı için en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının bütün risklerle beraber, büyük fedakarlıklar yaparak hastalara şifa olmak için canla başla çalıştığını vurgulayan Öğütlü, şunları kaydetti:

"Herkes evinde koronavirüse karşı izole olmaya çalışırken sağlık çalışanlarımız meslek aşkıyla hastalarımıza şifa için ailesinden, sevdiklerinden uzak kalarak bu süreçte kahramanca mücadele ediyor. İyileşen hekimlerimiz, personelimiz yine görevinin başına dönüyor. Sizlerin hakkı ödenmez, salgınla mücadelede göstermiş olduğunuz üstün gayret, fedakarlık ve sabrınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum."

112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görev yaparken enfekte olan personeli de ziyaret eden Öğütlü, bu süreçte hastalığı atlatan tüm sağlık çalışanlarına İl Sağlık Müdürlüğü adına geçmiş olsun notu ile çikolata ve çiçek gönderdi.

Görevi başına dönen sağlık çalışanlar da gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

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İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü koronavirüs salgını sağlık personeli Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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