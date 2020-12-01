Koronavirüsü yenen Seda Bakan pazara koştu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs hayatı felç etti. Dünyayı korkuya boğan küresel pandemide tablo ağırlaşıyor. Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden pek çok kişiye bulaştı. Bu isimlerden biri de oyuncu Seda Bakan'dı.

Geçtiğimiz haftalarda virüse yakalandığını duyuran Bakan, hastalığı hafif atlattı. Karantinadan çıkan oyuncu soluğu pazarda aldı.

Kızı Leyla ile alışveriş yapan oyuncu o anları "Açılışı pazarla yaptık" notuyla paylaştı.

Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde estetik itirafıyla adından söz ettirmişti. 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Bakan, "Hiç estetiğiniz var mı?" sorusuna, "Yok ama yaptırmayı çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam, eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir" yanıtını vermişti.



