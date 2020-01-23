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Koruma Kurulu’ndan, çocuklar ile üretim ve istihdama destek

TRABZON HABERLERİ  | 23.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından kurul bünyesinde Çocuk Destek Komisyonu kuruldu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından kurul bünyesinde Çocuk Destek Komisyonu kuruldu. Ayrıca eski hükümlüler ile hükümlü eşi olanlardan iş kurup üretim yapmak ve istihdam sağlamak isteyenlere direk veya dolaylı olarak destek olunuyor.
Koruma Kurulunun 2020’deki ilk toplantısı Trabzon Ticaret Borsası’nda yapıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel’in başkanlığında yapılan toplantıda geçtiğimiz Aralık ayında kurul bünyesinde oluşturulmasına karar verilen ve ilk toplantısını da 27 Aralık’ta yapan Çocuk Destek Komisyonu üyelerinin görüşleri doğrultusunda 17 suça sürüklenen çocuğun maddi öyküleri incelenip, bunların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak desteklenebilecekleri ve yönlendirilebilecekleri konularla ilgili değerlendirme gerçekleştirildi.
Kurul toplantısı sonrasında yapılan açıklama da, yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk aşamada suça sürüklenen 7 çocuğun barınma, eğitim, bağımlılık süreci, danışmanlık, ayni yardım ve mesleki edindirmeye yönelik iş ihtiyaçları ile ilgili komisyon üyesi kurumlarla gerekli çalışmalar başlatıldı. Bu ayın sonunda suça sürüklenen çocukların da katılacağı kahvaltılı komisyon toplantısı yapılması kararlaştırıldı.
Koruma Kurulu’nda talepte iş kurmak için talep de bulunan eski hükümlülerden bazılarının Kümes Hayvanı Yetiştiriciliği ve Metal İşleri kapsayan projelerin uygulamaya geçmesi için gerekenler yapıldı. Ayrıca Koyun Yetiştiriciliği ile Süt İnekçiliği Yetiştiriciliği gibi iki ayrı projeyi hayata geçirmek için talep de bulunan eski hükümlüler için yönlendirmeler yapıldı.
Koruma Kurulu tarafından yapılan çalışmalar arasında, bazı eski hükümlüler ile hükümlü ailelerine çeşitli kuruluşlardan destek sağlanarak yardımlar yapıldığı da bildirilerek, “Senin de Askıda Bir İyiliğin Olsun” sloganı ile başlatılan Gönül Mağazası projesi ile adliye çalışanları tarafından yapılacak kıyafet, kitap, oyuncak, kırtasiye malzemeleri gibi bağışlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediliyor denildi.
Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, hem toplantının borsada yapılmasını anlamlı bulduklarını ve mutluluk duyduklarını ifade ederek günün anısına Başsavcı Hüseyin Tuncel’e fındık çotanaklı plaket hediye etti.

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