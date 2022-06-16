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Koruma Şirketler Grubu'nca üretilen aktif madde, 20 milyon dolarlık ithalatı önleyecek

16.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Kemal Aracı: - "Pamuk, Antep fıstığı, kiraz, şeftali, elma armut, bağ, domates, biber, hıyar, patlıcan, karpuz gibi önemli tarım ürünlerinde çok yoğun şekilde kullanılan bu ürünün ülkemizde yerli imkanlarla üretilmesi bu projenin önemini daha da artırıyor"

İSTANBUL (AA) - Kimya sanayinde yerli sermayeli şirketlerden Koruma Şirketler Grubu, tarım ürünlerinde yoğun olarak kullanılan, Türkiye'nin ithal ettiği acetamiprid aktif maddesini yerli olarak üreterek yıllık yaklaşık 20 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koruma Şirketler Grubu, tamamen ithal edilen bitki koruma ürünü aktif maddesinin üretimini gerçekleştirdi.

Daha önce benfluralin, bakır oksiklorür gibi aktif maddeleri yerli olarak geliştiren Koruma Şirketler Grubu, kompleks reaksiyonlarla üretilen acetamiprid aktif maddesini yüzde 99’luk saflıkta üretmeyi başardı. Dünyada insektisit grubunda en fazla kullanılan aktif maddelerden biri olan acetamiprid, Türkiye için stratejik önemde bulunan çok sayıda bitkisel üründe kullanılıyor.

- “Avrupa standartları olan yüzde 99'luk saflıkta acetamiprid aktif maddesini üretebiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Kemal Aracı, tamamen yerli imkanlarla Avrupa standartlarında aktif madde üretimini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Çin şirketleri bu teknik maddenin en büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Aktif madde üretimine başladığımızda bu ürün en önemli projemiz konumundaydı. Şu an Avrupa standartları olan yüzde 99’luk saflıkta acetamiprid aktif maddesini üretebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Acetamipridin stratejik bir aktif olduğunu aktaran Aracı, şunları kaydetti:

“Türkiye’de bu seviyede ilk defa böyle bir bitki koruma ürünü aktif maddesi üretiliyor. Aslında bu projenin önemi buradan da ortaya çıkıyor. Birden fazla basamakta cereyan eden reaksiyonlar ve saflaştırma prosesi sonucunda üretim gerçekleştiriliyor. Pamuk, Antep fıstığı, kiraz, şeftali, elma armut, bağ, domates, biber, hıyar, patlıcan, karpuz gibi önemli tarım ürünlerinde çok yoğun şekilde kullanılan bu ürünün ülkemizde yerli imkanlarla üretilmesi bu projenin önemini daha da artırıyor

Türkiye olarak yılda 1.000 ton ürün ithal ediyoruz. Bu da 20 milyon dolarlık bir kayıp olarak karşımıza çıkıyor. İlerleyen zamanda bu miktarın tamamını karşılayabilir konumda olacağız. Acetamipridin ülke ekonomisine katkısı çok büyük. Yaptığımız fizibilite çalışmalarıyla Çin'den sağladığımız tedarik fiyatının altında bir fiyatla bu üretimi gerçekleştireceğiz. Elde ettiğimiz avantajlardan önemli bir tanesi de ithal ürün bağımlılığından kurtulmuş olacak olmamızdır. Türk tarımının hizmetine sunduğumuz yüzde 100 yerli üretim aktif maddeler, ithal ürün bağımlılığına son verirken çiftçimizin hem daha az maliyetle hem de daha hızlı ve kolay şekilde ihtiyacını karşılamasını sağlayacağız."

Acetamiprid projesinin ihracat açısından da potansiyelinin çok önemli olduğunu aktaran Aracı, Türkiye'nin jeopolitik konumunun lojistik açıdan büyük avantaj sağladığını, dışa bağımlılığı ortadan kaldırdıktan sonra yurt dışındaki talepleri de karşılayabilecek potansiyelde olacaklarını bildirdi.

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