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Köşk Sosyete Pazarı 2 milyon 880 bin ziyaretçi ağırladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.02.2020 15:48 | Son Güncelleme

Kayseri’de perakende satış hizmeti veren Köşk Sosyete Pazarı, 2019 yılında 2 milyon 880 bin ziyaretçisine ev sahipliği yaptı.Köşk Sosyete Pazarı İşletme Müdürü Ömer Yıldıran, ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden esnafların da mutlu olduğunu belirtti.

Kayseri’de perakende satış hizmeti veren Köşk Sosyete Pazarı, 2019 yılında 2 milyon 880 bin ziyaretçisine ev sahipliği yaptı.
Köşk Sosyete Pazarı İşletme Müdürü Ömer Yıldıran, ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden esnafların da mutlu olduğunu belirtti. Gelen müşterilerin evleri ve kendileri için olan ihtiyaçlarının tamamını tek çatı altında en uygun fiyatlarla bulabileceklerini söyleyen Yıldıran, hala Köşk Sosyete Pazarını ziyaret etmeyen vatandaşların Kayseri genelinde ücretsiz servis hizmetinden faydalanıp mutlaka görmeleri gerektiğini söyledi. Yeni kurulan köy pazarında özenle muhafaza edilmiş yöresel ürünleri vatandaşlara sunduklarını ve ilginin yoğun olduğunu söyleyen Köşk Sosyete Pazarı İşletme Müdürü Ömer Yıldıran, “2019 yılı bizim için çok güzel ve kaliteli geçti. Gerek yerli ve gerekse de ülke dışından gelen misafirlerimiz açısından çok kaliteli bir yıl geçirdik. Esnafımız da bu açıdan çok memnun kaldı. 2019 yılında 2 milyon 880 bin kadar ziyaretçimiz oldu ve biz misafirlerimiz memnuniyetle ağırladık. Müşterilerimizin memnuniyetini surat ifadelerinden gördük. 2020 yılı da bizim için gerçekten bereketli geldi bizim için. Sömestr tatili ile birlikte daha yoğun müşteri potansiyeli oluştu. Burada çok geniş bir yelpaze var. Arayıp da bulamayacağınız kadar ürünü tek bir çatı altında burada bulmanız mümkün. Burada yöresel ürünlerden, gıdadan, tekstile ve zücaciyeye kadar hepsi var. Biz hepsini vatandaşlarımız için tek çatı altında topladık ve şehir dışından da gelen esnaflarımızla müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız uygun fiyatlı ürünler sunmak ve müşterilerimiz bu fiyatlardan oldukça memnun. Biz burada köy pazarımızı yeni kurduk ve burayla ilgili çok güzel dönüşler oluyor bize. Buraya gelen müşterilerimiz hem tekstil ihtiyaçlarını hem de bunun yanında evinin mutfak ve diğer ihtiyaçlarını alabiliyor. Özellikle köy pazarımızda misafirlerimizin vazgeçilmezi Kayserimizin pastırması ve sucuğu. Gıda malzemelerini temiz ve özenli bir şekilde muhafaza ederek sunuyoruz müşterilerimize. Biz tüm vatandaşlarımızı Köşk Sosyete Pazarına davet ediyoruz. Tüm Kayseri genelinde hizmet veren 18 adet servis aracımızla kendilerini mahallelerinden alıp bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın gelip buradaki havayı teneffüs etmelerini mutlaka tavsiye ediyoruz” dedi.

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