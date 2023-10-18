Koşuda birinci olan öğrenci baygınlık geçirip gözyaşlarına boğuldu

Yarışmada birinci olan kız öğrenci baygınlık geçirip "Midem çok acıyor, dayanamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Cumhuriyet’in yüzüncü yılı etkinlikleri çerçevesinde, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü planlaması ile Eğirdir’de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında koşu yarışması düzenlendi. Eğirdir ilçesi Kale arkasından başlayan koşuda 27 okul ve 270 öğrenci Atatürk’e hediye edilen Canada’ya kadar ‘Yüzyıllara Koşuyoruz’ sloganıyla mücadele etti.

Yarışları Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran kurum amirleri de izledi.

Genç Kızlar kategorisinde yarışan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Songül Çevik, final etabına geldiğinde baygınlık geçirdi. Nefesini bir süre kontrol edemeyen Çevik’e Beden eğitimi öğretmenleri ve sağlık ekipleri müdahale etti. Birinci olan öğrenci "Midem çok acıyor, dayanamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Cumhuriyet koşusu etkinliklerinde küçük erkekler kategorisinde yarışan Süleyman Demirel İlkokulu öğrencisi Sefa Arıdaş isimli öğrenci ise düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu müdahale sonrası gözyaşlarını tutamayan Arıdaş, "Yanımda koşan arkadaş beni engellemeye çalıştı ve çelme taktı, ben de düştüm" dedi.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları töreninde protokolün elinden alacak.

