KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu virüs hayalete benziyor"

Çok zorlu bir süreç yaşadığını belirten Tosun, "Hastalığı tam olarak atlatmam 23 gün sürdü. Evde annemle yaşadığımdan dolayı anneme de bulaştırdım. Bu hastalık öyle bir şey ki çok hızlı yayılıyor. Aynı şekilde nişanlıma da bulaştırdım. Yataktan hiçbir şekilde kalkamadım. Kendimi sürekli yorgun hissettim ve bu yorgunluk hiç geçmedi. Hala devam eden ağrılarım var. Solunum sıkıntım daha sonra olmadı. İnatçı bir ateşim vardı, 1 hafta boyunca geçmedi." dedi.

Bu süreçte adeta ölümle yüzleştiğini vurgulayan Tosun, şöyle devam etti:

"Yoğun bakımdaki hastalarımız da Kovid-19 hastaları. 1 saat önce konuştuğumuz birini 1 saat sonra kaybedebiliyoruz. Bu salgın kanser gibi değil. Bir anda hastalarımız kötüleşebiliyor. Çok korktum, ilk gün çok ağladım. Sevdiklerim, iş arkadaşlarım, hastane yönetimi, ailem çok destek oldu. Sevdiğin insanlardan uzak kalmak çok kötü bir şey. Hepsi arayarak destek oldu, çok mutlu oldum ama çok korktum. Lütfen herkes dikkat etsin. Sevdiklerinize bir şey olursa bunu kaldırmazsınız."

- "Hastalık yaş, insan ayırt etmiyor"

Görevine döndükten sonra bu hastalığa yakalananlara yardım ettiği için kendisini mutlu hissettiğini ifade eden Tosun, "Ben bu hastalığı hayalete benzetiyorum. Bir bakıyorsunuz çok sağlıklısınız, bir şey olmaz derken hasta oluyorsunuz. Nerede, ne zaman, ne şekilde bulaşacağını bilmiyoruz. Hastalık yaş, insan ayırt etmiyor, bir şekilde bulaşıyor, süründürüyor, öldürüyor. Hastalığın ardından merdivenden çıkarken ya da tempolu şekilde yürürken nefes alma sıkıntım, derin iç çekme şeklinde devam ediyor." diye konuştu.