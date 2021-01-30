KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yaşımdan dolayı hastalığın bu kadar ağır geçeceğini düşünmüyordum"

Yapılan tetkik ve çekilen tomografi soncu zatürre teşhisi konulan Kaya, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

ORHAN YOLDAŞ - Malatya 'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastanede gördüğü tedavinin ardından atlatan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Ana Bilim Dalı doktorlarından Muhammed Ali Kaya, "Hastalığın başlangıcında, yaşımdan ve sigara kullanmamamdan dolayı kendime güvenim iyiydi, bu kadar ağır geçeceğini düşünmüyordum." dedi.

Nefes almakta zorlandığını ve kalp çarpıntıları olduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Rutin Kovid-19 tedavisi uygulandı, antiviral ilaçlar, serum ve oksijen tedavisi aldım. Hastalığın başlangıcında yaşımdan ve sigara kullanmamamdan dolayı kendime güvenim iyiydi, bu kadar ağır geçeceğini düşünmüyordum. Her aşamada oluşabilecek komplikasyonları bilmem nedeniyle moral anlamında zorluk yaşadım. İnsan ölüm korkusu yaşıyor, çok şükür şu an iyiyim."

Doktor olarak zaten hastalara empatiyle yaklaştıklarını, Kovid-19'a yakalanmasıyla bu duygusunun daha da arttığını anlatan Kaya, "Yaşamakla dışarıdan bakmak çok farklı şeyler. Allah insanlara yardım etsin. İnsanlara maske ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini, sağlık çalışanlarının uyarılarını dikkate almalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

