Kovid-19 polikliniği hemşiresinden "Bana bir şey olmaz" diyen gençlere uyarı

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kovid-19 Polikliniğinde görevli hemşire Gülcan Türkmen, yeni tip koronavirüse karşı gençlerin "Bana bir şey olmaz." şeklinde yanlış düşüncelere kapılmaması gerektiğini belirterek, "Kaybettiğimiz genç hastalarımız oldu." dedi.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi sorumlu hemşiresi Türkmen, AA muhabirine, Kovid-19'un önüne geçilmesi için kurallara uyulması gerektiğini, bu süreçte sadece sağlıkçılara değil vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü söyledi.

Her yaştan insanın bu hastalığa yakalanabildiğini dile getiren Türkmen, "Ben iyiyim, gencim, bana bir şey olmaz gibi yanlış düşüncelere kapılmamak gerekiyor. Bir gün serviste yatıp diğer gün yoğun bakımda gördüğüm, daha sonra da kaybettiğimiz genç hastalarımız oldu. Nefes almak istiyorum dediklerinde onlara 'nefes' olmaya çalıştık." diye konuştu.

Hastalara psikolojik destek de verdiklerini, Kovid-19 nedeniyle kayıp yaşandığında üzüldüklerini anlatan Türkmen, "Sadece bu hastalığı yaşayıp atlatanların değil, herkesin dikkat etmesi gerekir. Başta bu hastalığı tanımıyorduk ama şimdi herkes tanıyor ve nasıl engelleyebileceğimizi de biliyoruz. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.