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Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ANKARA HABERLERİ  | 01.12.2020 21:06 | Son Güncelleme

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00'te sona erecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeni önlemler doğrultusunda hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'den yarın 05.00'e kadar uygulanacak.

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