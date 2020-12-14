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Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 1180 kişiye ceza kesildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.12.2020 12:48 | Son Güncelleme

Gaziantep’te korona virüs tedbirlerini ihlal eden 1180 kişiye cezai işlem uygulandı.Gaziantep’te korona virüs tedbirlerini ihlal eden 1180 kişiye para cezası kesildi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 1180 kişiye ceza kesildi

Gaziantep’te korona virüs tedbirlerini ihlal eden 1180 kişiye cezai işlem uygulandı.
Gaziantep’te korona virüs tedbirlerini ihlal eden 1180 kişiye para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde korona virüs tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda 83 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle para cezası kesildi. Ekipler, karantina tedbirlerine aykırı davranan 3, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1094 kişiye de idari para cezası keserken denetlenen 191 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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