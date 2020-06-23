Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi sürüyor

"Belediye başkanımız ve emekçilerimizin sağlığı ile çalışmalarımızla ilgili belediyemiz aracılığıyla yapılan açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemelidir. Belediyemiz bu dönemde çöp toplama, hayvan rehabilitasyon merkezi, park ve bahçeler, itfaiye, ulaşım gibi temel hizmet alanlarını aksatmayacak şekilde, çalışmalarını minimum düzeyde sürdürecektir. Bu süreçte halkımızın sağlığını koruma adına belediyeye ziyaretler kabul edilmeyecektir."

Tunceli Belediyesi nden yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve dün akşam itibarıyla Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Özelde kronik rahatsızlığı olan ve belirli bir yaşın üzerinde bulunan kent sakinlerimizin sağlığını korumak amacıyla halkımızın bu süreçte sokağa ve kamusal alanlara mümkün olduğunca az çıkmasını, çıkmak zorunda kalınan durumlarda da muhakkak maske takılmasını ve sosyal mesafeye dikkat edilmesini rica ediyoruz. Bu süreci halkımızla birlikte bilinç ve dayanışmayla en azami zararla aşacağımıza inanıyoruz."

Tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyi olan Maçoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, belediye başkanlığı katının dezenfekte edildiği ve temaslı olduğu değerlendirilen iki belediye başkan yardımcısı ile başkanlık katında çalışan personelin evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

