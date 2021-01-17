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Köy köy gezerek çocukların yüzünü oyuncaklarla güldürüyorlar

17.01.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir grup gönüllü genç, "Bir oyuncak da senden" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile köy köy gezip çocuklara oyuncak dağıtarak mutluluklarına ortak oluyor - Gençlerden İlhami Şen: - "On günde yaklaşık bin oyuncak topladık. Oyuncak verdiğimiz çocukların yüzündeki o mutluluk inanılmazdı, bunun tarifi yok" - Gönüllülerden Erhan Kaya: - "Amacımız en ücra köylere kadar giderek, buradaki çocukların yüzünü güldürmek. 10 bin oyuncak hedefimiz var. İnşallah en kısa sürede bu hedefimize ulaşacağız"

HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir grup gönüllü, sosyal medyada yürüttükleri kampanya kapsamında topladıkları oyuncakları köy köy gezip çocuklara dağıtıyor.

Kentte yaşayan İlhami Şen öncülüğünde bir araya gelen bir grup gönüllü genç, köylerdeki çocuklara oyuncak vermek için sosyal medya üzerinden "bir oyuncak da senden" sloganıyla kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında kısa sürede hayırseverlerden birçok oyuncak temin eden gönüllüler, köy köy gezerek oyuncakları çocuklara ulaştırdı.

Son olarak ilçeye 15 kilometre mesafedeki Aşağı Güveç köyüne gelen gençler, köy meydanında çocuklara oyuncak hediye ederek, mutluluklarına ortak oldu.

- "On günde yaklaşık bin oyuncak topladık"

Gençlerden İlhami Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki bir videodan etkilenip kampanya başlattıklarını söyledi.

Kampanya sayesinde kırsalda yaşayan çocukların gönlüne dokunduklarını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Amacımız köylerde yaşayan çocukların yüzünü güldürebilmek. Buralarda geçim sıkıntısı yaşayan aileler var. Çocuklar çoğu zaman oyuncaklardan mahrum kalıyor. Bizler de yedi kişilik bir ekiple çocuklar için bu işe başladık. On günde yaklaşık bin oyuncak topladık. Oyuncak verdiğimiz çocukların yüzündeki o mutluluk inanılmazdı, bunun tarifi yok. Bu mutluluğa vesile olan herkesten Allah razı olsun."

Şen, kampanya kapsamında daha çok çocuğa ulaşmak istediklerini belirterek, "Burada 6 ay kışı yaşıyoruz. İnsanlarımızın gıdaya, kıyafete de ihtiyacı var. Onların yüzü güldükçe bizim de yüreğimiz genişliyor. Bu nedenle kampanyamızın içeriğini genişleterek devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- "Amacımız çocukların yüzünü güldürmek"

Gönüllülerden Erhan Kaya da topladıkları oyuncakları çocukların yaş kategorilerine göre paketlediklerini belirtti.

En ücra köylerdeki çocuklara bile ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Kaya, "Oyuncaksız çocuk kalmayana kadar bu kampanyaya devam edeceğiz. Amacımız en ücra köylere kadar giderek, buradaki çocukların yüzünü güldürmek. 10 bin oyuncak hedefimiz var. İnşallah en kısa sürede bu hedefimize ulaşacağız. Çocukların yüzlerindeki sevinci görünce bizler de çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncak hediye edilen çocuklardan Semih Akdoğan ise "İlk kez oyuncak sahibi oldum. Gerçekten çok mutluyum. Bize bu hediyeleri getiren ağabeylerime çok teşekkür ediyorum." dedi.

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