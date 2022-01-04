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Köyden İndim Şehre'de Himmet Ağa'nın eşiydi! İşte Oya Alasya'nın son hali

04.01.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köyden İndim Şehre'de Himmet Ağa'nın eşini oynayan Oya Alasya'nın son hali ortaya çıktı. Oya Alasya o dönem filmde birlikte rol aldığı Zeki Alasya ile evliydi.

Köyden İndim Şehre'de Himmet Ağa'nın eşiydi! İşte Oya Alasya'nın son hali

Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Zeki Alasya'nın (Himmet Ağa) eşini canlandıran ünlü oyuncunun kim olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor.

Salak Milyoner'de ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Himmet Ağa'nın eşini canlandıran isim o dönem Zeki Alasya'nın gerçekten eşi olan Oya Alasya idi.

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Boşandıktan sonra Oya Mella olarak tanınan ünlü oyuncunun kızı ise Zeynep Alasya'dır.

Ekran Alıntısı

Zeynep Alasya zaman zaman annesiyle pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor. Efsane iki filmde öne çıkan isimlerden olan Oya Alasya'nın son hali sosyal medyada paylaşıldı. 73 yaşındaki oyuncuyu görenler ise son haline beğeni yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeki Alasya
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