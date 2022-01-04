Köyden İndim Şehre'de Himmet Ağa'nın eşiydi! İşte Oya Alasya'nın son hali

Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Zeki Alasya'nın (Himmet Ağa) eşini canlandıran ünlü oyuncunun kim olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor.

Salak Milyoner'de ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Himmet Ağa'nın eşini canlandıran isim o dönem Zeki Alasya'nın gerçekten eşi olan Oya Alasya idi.

Boşandıktan sonra Oya Mella olarak tanınan ünlü oyuncunun kızı ise Zeynep Alasya'dır.

Zeynep Alasya zaman zaman annesiyle pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor. Efsane iki filmde öne çıkan isimlerden olan Oya Alasya'nın son hali sosyal medyada paylaşıldı. 73 yaşındaki oyuncuyu görenler ise son haline beğeni yağdırdı.



