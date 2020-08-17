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KÖYDES’e İl Genel Meclisi ve muhtarları temsilen üye seçimi gerçekleştirildi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 17.08.2020 13:44 | Son Güncelleme

KÖYDES, İl Genel Meclisi ve muhtarları temsilen üye seçimleri yapıldı.Neşet Ertaş Kültür Merkezinde yapılan seçimlerde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni’nde görev yapmak üzere İl Genel Meclis Üyelerini temsilen 2 kişi, muhtarları temsilen de 2 kişi seçildi.

KÖYDES’e İl Genel Meclisi ve muhtarları temsilen üye seçimi gerçekleştirildi

KÖYDES, İl Genel Meclisi ve muhtarları temsilen üye seçimleri yapıldı.
Neşet Ertaş Kültür Merkezinde yapılan seçimlerde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni’nde görev yapmak üzere İl Genel Meclis Üyelerini temsilen 2 kişi, muhtarları temsilen de 2 kişi seçildi. İl Genel Meclis Üyeleri arasından Ak Partiden Şaban Çelik ve Murat Yüksel, seçimi kazanan isimler oldu.
Köy muhtarlarını temsilen yapılan seçimde ise Sıdıklı Büyükoba Köy muhtarı Oğuz Çakır, Akçağıl Muhtarı Osman Güçlü Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni’ne seçildi.
Seçimlerde;CHP’den Hüseyin Güven 5 oy aldı. MHP’den Ömer Yaşar 18 oy, AK Parti den Şaban Çelik 48 oy ve Murat Yüksel 38 oy aldı.

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