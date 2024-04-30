Köylerde eğitim kalitesini arttıracak proje tamamlandı

Proje kapsamında Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Ballı Köyü İlk ve Ortaokulu binasının boya ve tadilatı yapıldı. Okulun ilkokul öğrencileri için il içi kültürel gezi programı düzenlendi.

TİHCAD Başkanı Ergin Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Dikmen ve Esra Akpınar önderliğinde eğitimin gücünü ve önemini vurgulayan "Ahlat Ağacı: Sosyal Sorumluluk ve Eğitime Destek Projesi” İstanbul Beykent Üniversitesi ile gerçekleştirildi. Köylerdeki eğitim kalitesini artırmak ve çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje ile eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlanarak toplumsal kalkınmaya destek olunması hedeflendi. Proje kapsamında, Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Ballı Köyü İlk ve Ortaokulu binasının boya ve tadilatı yapılarak, öğrencilere il içi kültürel gezi programı düzenlendi. Öğrencilere proje çerçevesinde özel olarak tasarlanan çevre dostu ürünlerden hediye edildi. Toplam iki gün devam eden programda öğrenciler, Bitlis il merkezi ile Ahlat ve Tatvan ilçelerini ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı buldu.

“BALLI KÖYÜ İLE ARAMIZDA ÇOK GÜZEL BİR KÖPRÜ KURULDU”

İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı Öğr. Gör. Nisa Nur Duman, proje ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim, toplumların gelişiminde ve ilerlemesinde en temel faktördür. İstanbul Beykent Üniversitesi 27 yıllık yükseköğretim geçmişiyle eğitim alanında sosyal sorumluluk projelerine büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak bizleri son derece mutlu etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrenciler ile sportif ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilerek çok güzel bir bağ kurulmuştur. Ahlat Ağacı Eğitime Destek Projesi’ni Bitlis’te gerçekleştirmemize vesile olan ve bizleri ağırlayan iş insanı Öz Evru Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aslan’ a çok teşekkür ederiz. Proje sayesinde Ballı Köyü ile aramızda çok güzel bir köprü kuruldu. Böylesi anlamlı bir organizasyonun parçası olmak bizim için gurur verici. Etkinlik kapsamında dikilen fidanlar, çocuklarla beraber büyüyüp yarının yeşeren umutları olacaktır.”

Düzenlen program, etkinliklerin ardından İstanbul Beykent Üniversitesi’nin göndermiş olduğu 200 fidanın okul bahçesinde dikilmesiyle sona erdi. Projede görev alan diğer isimler ise Dr. Öğr. Üyesi Ece Melek ve Öğr. Gör. Nisa Nur Duman oldu.





