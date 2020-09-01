YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kozan Belediyesinden Karabuza Mahallesi’ne çocuk parkı

Kozan Belediyesinden Karabuza Mahallesi’ne çocuk parkı

ADANA HABERLERİ  | 01.09.2020 10:39 | Son Güncelleme

Kozan Belediyesi Eskikabasakal-Karabuza Mahallesi’ne çocuk parkı yaptı.Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, park çalışmalarına ayrı önem verdiklerini belirterek, belediye olarak imkanlar ölçüsünde kırsal ve merkezde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni park çalışmaları yanı sıra bazı atıl durumdaki parkların tadilatı ve yenileme çalışması yaptıklarını söyledi.

Kozan Belediyesi Eskikabasakal-Karabuza Mahallesi’ne çocuk parkı yaptı.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, park çalışmalarına ayrı önem verdiklerini belirterek, belediye olarak imkanlar ölçüsünde kırsal ve merkezde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni park çalışmaları yanı sıra bazı atıl durumdaki parkların tadilatı ve yenileme çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Özgan, "Karabuza ziyaretimizde mahalle sakinlerinin talebi üzerine tarihi çeşmenin bulunduğu alana geleceğimiz olan çocuklarımızın oynayabileceği bir mini parkın yapımı ile birlikte vatandaşlarımız içinde bir dinlenme alanı oluşturduk. Mahalle halkımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Başkan Çetin: "Antalya için kredi, vergi ve istihdam desteklerinin 2021 yılının sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor”
Başkan Çetin: "Antalya için kredi, vergi ve istihdam desteklerinin 2021 yılının sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor”
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Adana Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:03
Öğle
12:44
İkindi
16:22
Akşam
19:15
Yatsı
20:33

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Aylin Eczanesi
Seyhan
Dalkıran Eczanesi
Seyhan
Didem Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Adana'da eniştesini silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Adana'da eniştesini silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.