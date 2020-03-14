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Kozan HEM’den Kerkük türküleri konseri

ADANA HABERLERİ  | 14.03.2020 10:43 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kerkük türküleri konseri düzenlendi.TRT Ses sanatçıları Ahmet Tuzlu ve Turgay Coşkun’un da katılımıyla Belediye Sinema Salonunda gerçekleştirilen Kerkük Türküleri konserine ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda sanat sever Kozanlı katıldı.Sunumunu Okan Arık’ın yaptığı Kerkük türküleri konserinde bağlamada Ahmet Sel, Kabak Kemane de Turan Erik, Nefesli Saz da Mehmet Ürün, Klavye de Memduh Tekkal, Bas Gitar da Emin Avcı, Gitar da Furkan Can Tilki, Kanun da Turgay Coşkun, Keman da İbrahim Çamlı, Ritim Saz da Mustafa Güleç ve Alper Tunga Kalsın ile Tarcüş te Ersan Akış görev aldılar.Konserde Solistler Cengiz Mahmat, Murat Mercan, Filiz Yelsel, Ahmet Belkıs, Hürriyet Mahmat, Serhat Kaya, Emin Avcı, Hasan Fatih Özbek, Mustafa Güleç, Mevlana Ecevit , Gülşah Okutan Atıcı ve Alper Tunga Kalsın seslendirmiş oldukları birbirinden güzel Kerkük türküleri ile izleyicilerin ayakta alkışını aldılar.Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden konsere ilgi büyük oldu.Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut ise konsere katılan tüm misafirlerine teşekkür etti.

Adana’nın Kozan İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kerkük türküleri konseri düzenlendi.
TRT Ses sanatçıları Ahmet Tuzlu ve Turgay Coşkun’un da katılımıyla Belediye Sinema Salonunda gerçekleştirilen Kerkük Türküleri konserine ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda sanat sever Kozanlı katıldı.
Sunumunu Okan Arık’ın yaptığı Kerkük türküleri konserinde bağlamada Ahmet Sel, Kabak Kemane de Turan Erik, Nefesli Saz da Mehmet Ürün, Klavye de Memduh Tekkal, Bas Gitar da Emin Avcı, Gitar da Furkan Can Tilki, Kanun da Turgay Coşkun, Keman da İbrahim Çamlı, Ritim Saz da Mustafa Güleç ve Alper Tunga Kalsın ile Tarcüş te Ersan Akış görev aldılar.
Konserde Solistler Cengiz Mahmat, Murat Mercan, Filiz Yelsel, Ahmet Belkıs, Hürriyet Mahmat, Serhat Kaya, Emin Avcı, Hasan Fatih Özbek, Mustafa Güleç, Mevlana Ecevit , Gülşah Okutan Atıcı ve Alper Tunga Kalsın seslendirmiş oldukları birbirinden güzel Kerkük türküleri ile izleyicilerin ayakta alkışını aldılar.
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden konsere ilgi büyük oldu.
Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut ise konsere katılan tüm misafirlerine teşekkür etti.

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Anıl Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Emel Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
Nüket Eczanesi
Seyhan
Saygıncan Eczanesi
Seyhan
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