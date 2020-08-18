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Kozan’da polisten huzur ve güven uygulaması

ADANA HABERLERİ  | 18.08.2020 23:52 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kayıp olan bir kişi bulurken 12 araç trafikten men edildi.

Kozan’da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kentin muhtelif noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 293 araç kontrol edilirken 20 araca 7 bin 398 TL idari para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi. Sürücüler maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılırken 633 kişinin sorgulaması yapıldı. Sorgulamada arama kaydı olan 7 şahıs yakalanırken, kayıp olarak aranan 1 kişi de bulundu.

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