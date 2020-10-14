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Kozan’da uyuşturucu operasyonu

ADANA HABERLERİ  | 14.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi, Savruk Yaylasında ikamet eden A.Y isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon yapıldı.

Kozan’da uyuşturucu operasyonu

Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi, Savruk Yaylasında ikamet eden A.Y isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon yapıldı. A.Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 kilo 450 gram kubar esrar maddesi, 50 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla A.Y. gözaltına alındı.

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