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Kozuva: "KOBİ’lerimiz nefes alacak"

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 29.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO), TOBB Nefes Kredisi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi TOBB Nefes Kredisi tekrar başladı.

Kozuva: "KOBİ’lerimiz nefes alacak"

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO), TOBB Nefes Kredisi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi TOBB Nefes Kredisi tekrar başladı. Konu hakkında Çerkezköy TSO Hizmet Binasında yapılan tanıtım toplantısında Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Denizbank Bölge Müdürü Ahmet Çelik, Çerkezköy Şube Müdürü Filiz Adıyaman ve Saray Şube Müdürü Orkun Güner Gül yer aldı.

"Bu süreci yükü paylaşarak geride bırakacağız"
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ise tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı devletin aldığı ve alacağı tedbirlerin ekonomi için önemine dikkat çekerek şu sözleri kaydetti: “Ülke olarak öncelikli hedefimiz bu illeti en az can kaybı ile atlatırken, ekonomimizi de ayakta tutmak. Salgın sonrasında küresel ekonominin yeni bir hal almasını bekliyoruz. Değişen iş yapma biçimleri, kızışan rekabete karşı işletmelerimizi hazır hale getirmek boynumuzun borcu. Bu sebeple Odamızın tüm imkânlarını kullanarak, elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyarak üyelerimize bu zor zamanlarında kaynak oluşturuyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi bu bir finansmanda inovasyon atağıdır. Bu süreci, yükü paylaşarak geride bırakacağız. Nefes Kredisi’nin yeniden başlatılması için büyük çaba harcayan Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederiz. Nefes Kredimiz, tüm işletmelerimize hayırlı olsun.”

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