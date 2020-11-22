KPSS Ortaöğretim sınavı tedbirler çerçevesinde başladı

Ortaöğretim mezunlarının memur olmak için girdikleri KPSS Ortaöğretim sınavı, korona virüs tedbirleri kapsamında başladı.

Kayseri’de korona virüs tedbirleri çerçevesinde başlayan KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar, okul girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılarak sosyal mesafe ile salonlara alındı. Ayrıca risk grubunda olan adaylar ile risksiz durumda olan adaylar da ayrı sınıflara alındı.

Adaylar sınav salonlarına geçerken, yakınlarının da kapıda ve araçlarında heyecanlı bekleyişi dikkatlerden kaçmadı.



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