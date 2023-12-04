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  4. Kral değişti! Yeni kral Edin Dzeko! Icardi'nin fırtınasını Sivasspor maçında dindirdi

Kral değişti! Yeni kral Edin Dzeko! Icardi'nin fırtınasını Sivasspor maçında dindirdi

04.12.2023 22:08 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren Edin Dzeko, Icardi'yi sollayarak gol krallığında zirveye oturdu.

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, Servet Çetin'in yönetimindeki Sivasspor'u konuk etti. Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko fırtınası esti.

14 MAÇTA 12 GOL

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Bu maçtan önce Icardi'nin gerisinde bulunan Edin Dzeko, attığı iki golle Icardi'yi geçerek gol krallığında zirveye oturdu. Edin Dzeko, 14 maçta 12 gol atıp 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

SON 6 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ

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Maro Icardi'nin Pendikspor maçındaki istatistikleri taraftarı korkuttu. Oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 gol atabilen Arjantinli oyuncu, Pendikspor maçını şut atamadan tamamlamıştı.

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