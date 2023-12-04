Kral değişti! Yeni kral Edin Dzeko! Icardi'nin fırtınasını Sivasspor maçında dindirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, Servet Çetin'in yönetimindeki Sivasspor'u konuk etti. Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko fırtınası esti.
Bu maçtan önce Icardi'nin gerisinde bulunan Edin Dzeko, attığı iki golle Icardi'yi geçerek gol krallığında zirveye oturdu. Edin Dzeko, 14 maçta 12 gol atıp 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
Maro Icardi'nin Pendikspor maçındaki istatistikleri taraftarı korkuttu. Oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 gol atabilen Arjantinli oyuncu, Pendikspor maçını şut atamadan tamamlamıştı.