Kral değişti! Yeni kral Edin Dzeko! Icardi'nin fırtınasını Sivasspor maçında dindirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, Servet Çetin'in yönetimindeki Sivasspor'u konuk etti. Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko fırtınası esti.

14 MAÇTA 12 GOL

Bu maçtan önce Icardi'nin gerisinde bulunan Edin Dzeko, attığı iki golle Icardi'yi geçerek gol krallığında zirveye oturdu. Edin Dzeko, 14 maçta 12 gol atıp 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

SON 6 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ

Maro Icardi'nin Pendikspor maçındaki istatistikleri taraftarı korkuttu. Oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 gol atabilen Arjantinli oyuncu, Pendikspor maçını şut atamadan tamamlamıştı.





