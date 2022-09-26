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KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi:

26.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İlimizde eylül ayında gerçekleşen kapasite kullanımlarındaki artışta, mevsime ve ihracata bağlı olarak yeni siparişlerdeki artışın etkisi oldu"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "İlimizde eylül ayında gerçekleşen kapasite kullanımlarındaki artışta, mevsime ve ihracata bağlı olarak yeni siparişlerdeki artışın etkisi oldu." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve KSO verilerine göre, eylül ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranının Kocaeli'de eylül ayında yüzde 72,5 ile geçen aya göre 1,5 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,2 puan arttığına işaret eden Zeytinoğlu, otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinin kapasite kullanım oranlarının genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen alanlar olduğunu kaydetti.

Zeytinoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İlimizde eylül ayında gerçekleşen kapasite kullanımlarındaki artışta, mevsime ve ihracata bağlı olarak yeni siparişlerdeki artışın etkisi oldu. Eylül ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının ekim ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmaların yüzde 21'i iç siparişlerinin arttığını belirtirken, yüzde 18'i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 61'inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim beklenmemektedir. İhracat yapan firmaların ise yüzde 20'si dış siparişlerinin ekim ayında arttığını belirtirken, yüzde 18'i azalış belirtmiştir. Firmaların yüzde 62'sinde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmayacağı beklenmektedir."

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