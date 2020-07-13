YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. KTB’den İSO 500’teki Konyalı firmalara tebrik

KTB’den İSO 500’teki Konyalı firmalara tebrik

KONYA HABERLERİ  | 13.07.2020 14:24 | Son Güncelleme

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan 7 Konya firmasını tebrik etti.İSO tarafından Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu-2019 yılı araştırması sonuçları açıklandı.

KTB’den İSO 500’teki Konyalı firmalara tebrik

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan 7 Konya firmasını tebrik etti.
İSO tarafından Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu-2019 yılı araştırması sonuçları açıklandı. Konya’dan 7 firma ilk 500’e girme başarısını gösterdi. Listede tarım firmalarının çoğunluğu dikkat çekti.
“Listede 7 firmamızın yer alması Konya’nın vizyonu ve ekonomik gücünü göstermesi açısından önemlidir. Bu başarıda, Türk özel sektörünün girişimci ruhunun yanında, istikrarlı ve akılcı politikalar uygulayan hükümetin büyük payı olmuştur” diyen KTB Başkanı Hüseyin Çevik, Konyalı firmaları tebrik ederek, bu sayının artması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu alarak daha çok çalışması gerektiğini belirtti.
Listenin Konya’nın üretimden gelen ekonomik gücünü göstermesi açısından değerli olduğunu, Konya’nın bu başarısının, şehrimizin ekonomik olarak gelişmesine büyük katkı ve moral verdiğini belirten Çevik, "Konyalı 7 firmadan 5 tanesinin tarım ve tarıma dayalı sanayi kuruluşu olması, Konya için tarımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nüfus artışına paralel olarak, küresel iklim değişikliği, plansız kentleşme, sanayileşme, tarımsal arazilerinin azalması, su varlığının yetersizliği gibi nedenlerle gıda kaynaklarındaki azalma beslenme riskini gündeme getirmektedir. Bu risk ülkelerin de politikalarını değiştirmelerine yol açmıştır. Gelecek dönemde dünyada tarımla uğraşan ülkeler ön plana çıkacak. COVİD-19 süreci tarım ve gıdanın ulusal güvenlik kadar stratejik sektör olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu açıdan Konya, ülkemizde olduğu kadar yakın ülkeler arasında da önemli bir tarımsal üretim merkezidir. Şehrimiz üretimiyle, sanayiye de ticarete de en büyük destek olmaya devam edecektir” dedi.
Çevik, İSO 500 sıralamasına girerek, Konya’nın ve Türkiye’nin gelişmesine büyük katkı yapan firmaların başarılarının artarak devam etmesini dileyerek, yöneticilerini ve personelini tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kıyı sarımsakları Körfez’e renk kattı

Kıyı sarımsakları Körfez’e renk kattı

Konya Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:32
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:20
Yatsı
21:57

Konya Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Reyyan Eczanesi
Karatay
Şener Eczanesi
Karatay
Adakale Eczanesi
Selcuklu
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Oğlakcı Eczanesi
Selcuklu
Şafak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Konya’da trafik denetimlerinde 264 sürücüye 187 bin lira ceza

Konya’da trafik denetimlerinde 264 sürücüye 187 bin lira ceza

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Konya'da maske takmayan yaya ve sürücülere 8 bin 800 lira ceza

Konya'da maske takmayan yaya ve sürücülere 8 bin 800 lira ceza

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.