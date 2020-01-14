KTO Karatay’dan rehber öğretmenlere atölye çalışması

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne bağlı rehber öğretmenlere yönelik “Performans Anksiyetesi ve Sınav Kaygısı” konulu atölye çalışması gerçekleştirdi.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Harmancı, rehber öğretmenlere yönelik düzenlenen programda anksiyete bulgusunun her insanın hayatının bir döneminde yaşayabileceği, kaygı, tedirgin olma, huzursuz olma olarak tarif edilebilecek hoşnut olunmayan bir semptom olduğunu söyledi. Kaygı olgusunun, yaşamın devamlılığıyla ilgili olduğunu belirten Harmancı, “Kaygı, bizim yaşamımızda olması gereken semptomlardan bir tanesi. Bu sebeple bizim hayatımıza yansıyan şekliyle motivasyonun olması ya da başarının entegre edilebilmesi noktasında önemli olan kavramların arasında yer almaktadır” dedi.

“Kaygı optimal düzeydeyse, işlevseldir”

Kaygının düzeylerine de değinen Harmancı, “Eğer kaygı optimal düzeydeyse, işlevseldir. Yani bir şeyin olacağından korkuyorsanız, tedirginlik duyuyorsanız ya da bunu sınav kaygısına çevirdiğimiz zaman başarma noktasında biraz endişeniz var ise burada kaygı duygusu hayata olumlu yansır. Sınav dönemlerinde optimal kaygı, aile ve çevre tarafından beklenti sürecine girilmesi gibi konular, sürecin optimal düzeyde devam etmesini sağlayarak motivasyonu arttırıyor” şeklinde konuştu.