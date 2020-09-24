KTO ve ATSO’da kurulan “Üye Hizmet Merkezi” basına tanıtıldı

Konya Ticaret Odası’nın (KTO) “Üye Hizmet Merkezi” projesi hayata geçirildi. KTO, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Almanya Chemnitz Ticaret ve Sanayi Odası (Chemnitz IHK) ortaklığıyla yürütülen proje ile KTO ve ATSO’da kurulan Üye Hizmet Merkezi birimleri ile oda üyelerine hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) iş birliği ile yürütülen “Türkiye - AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi” kapsamında hayata geçirilen “Üye Hizmet Merkezi / Business Service Center” projesinin tanıtım toplantısı KTO’da gerçekleştirildi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş ve Almanya Chemnitz IHK Başkan Yardımcısı Christoph Neuberg’in katıldığı toplantıda Üye Hizmet Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye - Türkiye İş Diyaloğu programı TOBB ile Eurochambres tarafından işbirliği halinde yürütüldüğünü belirterek, “Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinden odaları bir araya getirerek diyaloglarını artırmak, görüş ve deneyim alışverişi yaparak üyelerine hizmet kalitesinin artırmalarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan TOBB Başkanımız aynı zamanda Eurochambres Başkan Yardımcımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na da şükranlarımı sunuyorum. Birazdan Üye Hizmet Merkezinin faaliyetleri ile ilgili bilgi vereceğimiz sunuma geçmeden önce ifade etmeliyiz ki özellikle Koronavirüs salgını sürecinde bir kez daha önemi ortaya çıktığı gibi; üyelerimize daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla dijitalleşmenin tüm avantajlarını odamız bünyesinde uygulamaya devam ediyoruz. Üyelerimiz, odamızın internet adresi www.kto.org.tr üzerinden “Online İşlemler” menüsü ile Faaliyet Belgesi, Oda Kayıt Belgesi, Aidat Sorgulama ve Ödeme, Üye Sorgulama hizmetlerini odamıza gelmeden gerçekleştirebilmektedir. Bununla birlikte; devletimizin korona virüs kapsamında çıkardığı ekonomik paketlerdeki güncel gelişmeler başta olmak üzere devlet destekleri, teşvikler, araştırma raporları, son yönetmelik ve genelgelere de web sitemizden ulaşılabilir. Tüm üyelerimiz, odamızın Android veya IOS uygulamalarını telefonlarına yükleyerek, web sitemiz üzerinden yapılan işlemleri cep telefonları vasıtası ile bulundukları yerden rahatlıkla yapabilmektedir. Dijital dönüşüm kapsamında uzun süredir uygulamadığımız bu çalışmalar Üye Hizmet Merkezimizin daha sistematik bir şekilde, üyelerimizin odamız binasına uğramadan işlemlerini hızlı bir şekilde yapmalarına, iş ve ticaret hayatlarına katkı sağlayacak tüm konularda bilgi almalarına imkân sağlayacaktır. Bu vesile ile Üye Hizmet Merkezimizin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, merkezimiz bünyesinde hizmet verecek çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi. Başkan Öztürk konuşmasının ardından Üye Hizmet Merkezi’nin tanıtımı ve merkezin faaliyetleri ilgili sunum gerçekleştirdi.

"Bu proje son yılların en büyük projesi olarak karşımıza çıkmaktadır"

Aksaray Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş da, KTO’nun öncülüğünde, Chemnıtz Ticaret ve Sanay Odası ile 2019 yılında hayata geçirilen, Avrupa Birliği Projesi olan Üye Hizmet Merkezimizin hayırlı olmasını dileyerek, “Yıllardır üyelerimizin en büyük ihtiyaçlarından birisi iletişim noktasında tek çatı altında buluşabileceği bir yapı oluşturabilmekti. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak hayata geçirilen bu proje, üyelerle iletişim noktasında son yılların en verimli projesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Projenin hayata geçmesi ile birlikte üyelerimiz herhangi bir sorun öneri talep bilgi noktasında tek bir kanal aracılığı ile odamıza ulaşabilecek ve bu kanal aracılığı ile zamandan tasarruf ederek işlemlerini yaptırabilecekler. Bu projenin bütçe noktasında Avrupa Birliğinin finansal desteği ile ortaya çıkması da ayrı bir önem arz etmektedir. Oda faaliyetleri, güncel duyurular, iş kurma süreçleri ve gerekli belgeler, yatırım alanları, devlet destekleri ve iştirakler başlıkları altında hizmet verecek olan üye hizmet merkezimizde, proje kapsamında işin gerektirdiği yeterliliklere sahip olacak şekilde 10 farklı başlıkta kişisel gelişim eğitimleri verilen personelimiz tarafımızdan yönetilecektir. Bu düşünceler ile üyelerimize odaya gelmeden çağrı merkezimiz üzerinden hizmet verecek olan üye hizmet merkezimizin hayırlı olmasını diliyor, projenin sahibi KTO’ya ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk’e desteklerinden ve odamız ile yaptığı işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Chemnitz IHK Başkan Yardımcısı Christoph Neuberg ise, KTO ve ATSO ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek bu proje ile birlikte ilişkilerin gelişeceğini ve farklı alanlarda da işbirliği yapılabileceğini ifade ederek “Chemnitz Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu projenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasından çok memnunuz. Konya ve Aksaraylı odaların üye hizmetlerini ve müşteri odaklılıklarını iyileştirme çabalarından dolayı tebrik ederiz. Bu tür bir işbirliğini başlattıkları için TOBB ve Eurochambres’e da çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Üyelere hizmet kapasitesi artırılacak

Proje kapsamında KTO ve ATSO’da ayrı ayrı “Üye Hizmet Merkezi” kurulacak. Chemnitz Ticaret Odası ise proje süresince KTO ve Aksaray TSO’ya bilgi ve tecrübe desteği sağlayacak. KTO ve Aksaray TSO’ya üyelerine sunduğu hizmet kapasitesini artırmak hedefiyle yürütülen proje ile Türkiye ve AB odaları arasındaki bilgi ve iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmek ve karşılıklı iş birliğini ortaklıklar kurarak güçlendirmek amaçlanıyor. KTO ve ATSO’nun girişlerine “Üye Hizmet Merkezi” birimleri açılarak oda üyelerine oda faaliyetleri, birimlerin çalışmaları iş ve ticaret hayatıyla ilgili konularda bilgi ve danışmanlık hizmeti verilecek.

