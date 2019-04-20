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Kübalı Lopez Mijain Rıza Kayaalp için Türkiye'ye geliyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, son üç olimpiyatta altın madalya kazanan Kübalı güreşçi Mijain Lopez'in milli sporcu Rıza Kayaalp ile antrenman yapacağını belirtti.

Kübalı Lopez Mijain Rıza Kayaalp için Türkiye'ye geliyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada Lopez'in, Rıza ile çalışmayı kabul ettiğini söyledi.

Rıza'nın sıkletindeki en büyük rakibinin Kübalı güreşçi olduğuna dikkati çeken Aydın, "Lopez de benim en büyük rakibim Rıza' diyor. Ancak Lopez'in yaşı ilerledi. Düşüncemiz, Rıza onunla çalışırsa kazanan biz oluruz. Rıza, 2016'da olimpiyat şampiyonluğunu kaçırdı, 2020'de altın madalya alması lazım." dedi.

Aydın, 37 yaşındaki Kübalı güreşçinin belli bir ücret karşılığında Türkiye'deki kamplara geleceğini dile getirerek, "Lopez, Rıza ile çalışmayı kabul etti. Dünya Şampiyonası'ndan önce gelecek. Ayrıca olimpiyatlardan önce de Türkiye'de kamplara katılacak." diye konuştu.

Lopez'in rekor için Tokyo 2020'de yer almayı düşündüğünü aktaran Aydın, "Lopez, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak. Kendisi rekor peşinde. Antrenman için gelmesinin bizim için avantaj olacağını düşünüyoruz. Çünkü bizden bir adım önde. Rıza'nın onu yenmesi lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

"ŞAMPİYONALARDA FAYDASINI GÖRECEĞİM"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise 2016 Rio Olimpiyatları'nda finalde yenildiği Lopez'in iyi bir güreşçi olduğuna dikkati çekti.

Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk güreş tarihine geçen Rıza, "Lopez ile antrenman yaparsam diğer rakipler daha kolay gelecektir. Şampiyonalarda faydasını göreceğimi düşünüyorum. Tek hayalim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olmak. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. İnşallah, kariyerimde tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğuna Tokyo'da ulaşacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye Güreş Federasyonu musa aydın Mijain Lopez rıza kayaalp

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