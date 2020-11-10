23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nın yapıldığı Hırvatistan’ın Porec kentinde son gün tatamiye çıkan +78 kiloda Kübranur Esir, gümüş madalyada kaldı. Esir, final müsabakasında Fransız Laura Fuseau’ya altın skorda yenilerek gümüş madalya kazandı. Kübranur Esir, madalya yolunda çeyrek finalde Hırvat Helena Vukovic’i, yarı finalde Hollandalı Marit Kamps’ı yendi. Finalde Fransız rakibi karşısında normal süreyi puansız tamamlayan milli judocu, altın skorda yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Kadınlar 78 kiloda Semanur Erdoğan bronz madalya mücadelesinde Hollandalı Renee Van Halrelaar’a yenildi ve sıkletinde beşinci oldu.

Günün diğer müsabakalarında erkekler +100 kilo Furkan Güner, repesaj maçında İtalyan Lorenzo Agro Sylvain’a yenildi. 81 kiloda Yunus Kılıç, 90 kiloda Ahmet Çuhadar ve Recep Çimen ilk maçlarında yenildiler.

