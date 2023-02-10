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Küçük Fatma, 104 saat sonra enkazdan kurtarıldı

10.02.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Fatma isimli bir çocuk, depremin 104’üncü saatinde kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin üzerinden günler geçmesine rağmen mutlu haberler gelmeye devam ediyor. Mudanya Arama Kurtarma ekiplerinin de yer aldığı Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Adıgüzel Sokak Numara 1’de bulunan 5 katlı binanın birinci katından, 8 yaşındaki Fatma isimli bir kız çocuğu enkazdan 104 saat sonra çıkarıldı. Çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mudanya Arama Kurtarma ekipleri de diğer ekipler gibi arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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