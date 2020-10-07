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Küçük sanayi sitesinde bağlantı yolları ve yeşil alan çalışması yapılacak

ANTALYA HABERLERİ  | 07.10.2020 12:35 | Son Güncelleme

Gaziler Mahallesi’nde 550 dönüm alan üzerine kurulan S.S.

Gaziler Mahallesi’nde 550 dönüm alan üzerine kurulan S.S. Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, " Buranın yeni bağlantı yollarının ve bağlantı yolları ile ilgili imar planlarının, uygulamalarının yapılması, yollarının açılması, site çevresindeki yolların yapılması, yeşil alanların tanzim edilmesi, düzenlenmesi konusunda önemli adımlar attık" dedi.
Kooperatif Başkanı Avni Gümüş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir araya gelen Tütüncü’ye belediye bürokratları eşlik etti. Esnafı dinleyen Tütüncü, sanayi sitesi esnafının 20’lik ve 30’luk bağlantı yolu isteğini planlar üzerinde inceledi. Tütüncü, konuyla ilgili gereken çalışmaların yapılması için bürokratlarına talimat verdi.

“Birtakım kararlar aldık”
Esnafın önünü açmaya dönük 7 yıldır bu kooperatifin, bu sanayi sitesinin beklentilerini karşılamaya yönelik önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Avni başkanımızla geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir görüşmede birtakım sorunların daha kapsamlı bir biçimde belediyemizle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Bizde bugün bütün belediye bürokratlarımızı buraya getirdik. Evet bugün şunu söyleyebiliriz; Kepez Belediyesi buradadır. Kepez Belediyesi Avni Bey’lerin Kooperatifindedir. Onların yönetim ofislerinde çok ayrıntılı bir biçimde meselelerimizi müşavere ettik, birtakım kararlar aldık. İşte buranın yeni bağlantı yollarının ve bağlantı yolları ile ilgili imar planlarının, uygulamalarının yapılması, yollarının açılması, site çevresindeki yolların yapılması konusunda ve burada yeşil alanların tanzim edilmesi, düzenlenmesi konusunda önemli adımlar attık. Arkadaşlarımıza bu konuda talimatları verdik" ifadelerini kullandı.

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