Küçük yüreklerden büyük davranış

Adana’nın Ceyhan İlçesinde anaokul öğrencileri, yardıma muhtaç öğrencilere hediye vererek yeni yıl kutladı.

İhtiyaç sahibi öğrencilere hediye alan Sare Bilimer Anaokulu’ndan küçük yıldızlar ve minik kalpler sınıfı öğrencileri, yeni yılda örnek davranış sergiledi. Öğretmenleri ve okul yöneticilerinin nezdinde yılbaşı hediyelerini hazırlayan öğrenciler, İhsan Demirtaş Anaokulu öğrencilerine hediye vererek yılbaşını kutladılar.

“Yeni nesil duyarlı büyüyor”

Küçük çocukların bu büyük ve anlamlı davranışı tüm okul idaresi ve veliler tarafından takdirle karşılandı. Yetkililer, “İhtiyaç sahibi çocuklarımıza ayakkabı, kazak, oyuncak vb. hediyeler olarak onları mutlu eden çocuklarımızı kutluyor, Sare Bilimer Anaokulu öğretmenlerimizden Sultan Kıllıoğlu ve Betül Çiftçi‘yi tebrik ediyoruz. Çocuklarımıza yardımseverliği, saygı ve sevgiyi aşılayan tüm eğitimcilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dediler.

