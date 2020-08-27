YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kula İYİ Parti’den sosyal sorumluluk projesi

Kula İYİ Parti’den sosyal sorumluluk projesi

MANİSA HABERLERİ  | 27.08.2020 16:19 | Son Güncelleme

Kula İYİ Parti İlçe Başkanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında bir okula dezenfektan standı hediye ederek sosyal sorumluluk projesi başlattı.İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, Covid-19 ile mücadele kapsamında Rafet Üçelli İlkokuluna dezenfektan standı hediye etti.

Kula İYİ Parti’den sosyal sorumluluk projesi

Kula İYİ Parti İlçe Başkanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında bir okula dezenfektan standı hediye ederek sosyal sorumluluk projesi başlattı.
İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, Covid-19 ile mücadele kapsamında Rafet Üçelli İlkokuluna dezenfektan standı hediye etti. Teşkilat Başkanı Özkan Akkaş ile birlikte okul müdürü Celal Harmandalı’yı ziyaret ederek dezenfektan standını hediye eden Başkan Yurt, öğrencilerin sağlığı için ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını söyledi. Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini sözlerine ekleyen Başkan Yurt, “Dünya zor bir süreçten geçiyor. İçinde bulunmuş olduğumuz bir pandemi dönemindeyiz. Ülke olarak bu süreci birlik ve beraberlik içinde atlatmalıyız. Uzun zaman okullarımız kapalı kaldı. Şimdi Allah’ın izniyle okullarımız açılacak ve eğitim yeniden başlayacak. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Onların sağlığı için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Bizde İYİ Parti Teşkilatı olarak bu süreçte bir sosyal sorumluluk projesi başlatmak istedik. Bu kapsamda çocukluğumun geçtiği, ilk öğretimimi tamamladığım Rafet Üçelli İlkokulu’na dezenfektan standı hediye ettik. Tedbirlere sıkı bir şekilde uyarak bu süreci atlatmayı Rabbim bizlere nasip eylesin.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Rusya'nın en güzel kadını!İşte Rusya'nın en güzel kadını!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Diyarbekirspor’un ismi Diyarbakır Futbol Kulübü olarak değiştirildi
Diyarbekirspor’un ismi Diyarbakır Futbol Kulübü olarak değiştirildi

Manisa Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
05:01
Sabah
06:28
Öğle
13:17
İkindi
16:58
Akşam
19:56
Yatsı
21:17

Manisa Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Yapa Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
Erdem Eczanesi
Akhisar
Hüseyin Atalay Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Manisa’da Pandemi Kurulu toplandı
Manisa’da Pandemi Kurulu toplandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Muhtarlar yol çalışmasından memnun
Muhtarlar yol çalışmasından memnun
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.