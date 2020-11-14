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Kula Müftülüğü, Mevlidi Nebi haftasında çocukları unutmadı

MANİSA HABERLERİ  | 14.11.2020 18:16 | Son Güncelleme

Mevlidi Nebi haftası etkinlikleri kapsamında Kula Müftülüğü ana okullarını ziyaret ederek çocuklara Peygamberim ve Ben boya kitabı ve balon hediye etti.2020 yılı Mevlidi Nebi haftası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Hz.Peygamber ve Çocuk" teması olarak belirlendi.

Mevlidi Nebi haftası etkinlikleri kapsamında Kula Müftülüğü ana okullarını ziyaret ederek çocuklara Peygamberim ve Ben boya kitabı ve balon hediye etti.
2020 yılı Mevlidi Nebi haftası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Hz.Peygamber ve Çocuk" teması olarak belirlendi. Kula Müftülüğü Mevlidi Nebi Haftası etkinliklerine Ana okulu ziyareti ile son verdi. Ana okulundaki öğrencilere boyama kitabı ile balon hediye eden Kula Müftüsü Kamil Kırkız çocukların önemli olduğunu, geleceğin teminatının çocuklar olduğunu bu yüzden çocuklara önem verdiklerini dile getirdi. Ziyaret esnasında çocuklarla sohbet eden Kırkız, Peygamberimizin (sav) çocukları sevdiğini, onlara öncelik verdiğini, onların fikirlerine önem verip onlara güvendiğini anlatarak çocuklara Covid 19 tedbirlerine uymalarını maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerektirdiğini dile getirdi. Kula Müftülüğü olarak her zaman çocukları sevdiğini ve değer verdiğini vurgulayan Kırkız ziyaretini tamamladı.

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